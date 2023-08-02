Уночі, 2 серпня, Повітряні Сили збили 23 дрони-камікадзе, які російські окупанти запустили по Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.
Зазначається, що більшість «Шахедів» знищено на Київщині та Одещині.
«Пуски «Шахедів» здійснювались із трьох напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим)», — йдеться в повідомленні.
Однак, як відомо, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.
Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 247 230 одиниць особового складу. Тільки за останню добу 540 ворогів загинули на війні в Україні.
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Уночі, 2 серпня, Повітряні Сили збили 23 дрони-камікадзе, які російські окупанти запустили по Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.
Зазначається, що більшість «Шахедів» знищено на Київщині та Одещині.
«Пуски «Шахедів» здійснювались із трьох напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим)», — йдеться в повідомленні.
Однак, як відомо, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.
Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 247 230 одиниць особового складу. Тільки за останню добу 540 ворогів загинули на війні в Україні.