У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів, двоє з них померли.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Новий факт саботажу Групи «Ї» Маріупольського Спротиву. Під час святкування «Дня ВМФ» на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад», — написав вын.

Внаслідок отруєння у важкому стані в шпиталь потрапили 17 російських військових, з них вчора померли двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена.

За інформацією Петра Андрющенка, російські окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Раніше група «Ї» Маріупольського спротиву 29 червня знешкодила три військові вантажівки, пошкодила будівлю, де розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів. Також вивели з ладу виробництво «зубів дракона», тобто обладнання для оборонних укріплень росі