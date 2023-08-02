У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів, двоє з них померли.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Новий факт саботажу Групи «Ї» Маріупольського Спротиву. Під час святкування «Дня ВМФ» на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад», — написав вын.
Внаслідок отруєння у важкому стані в шпиталь потрапили 17 російських військових, з них вчора померли двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена.
За інформацією Петра Андрющенка, російські окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.
Раніше група «Ї» Маріупольського спротиву 29 червня знешкодила три військові вантажівки, пошкодила будівлю, де розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів. Також вивели з ладу виробництво «зубів дракона», тобто обладнання для оборонних укріплень росі
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У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів, двоє з них померли.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Новий факт саботажу Групи «Ї» Маріупольського Спротиву. Під час святкування «Дня ВМФ» на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад», — написав вын.
Внаслідок отруєння у важкому стані в шпиталь потрапили 17 російських військових, з них вчора померли двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена.
За інформацією Петра Андрющенка, російські окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.
Раніше група «Ї» Маріупольського спротиву 29 червня знешкодила три військові вантажівки, пошкодила будівлю, де розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів. Також вивели з ладу виробництво «зубів дракона», тобто обладнання для оборонних укріплень росі