У Марганці на Дніпропетровщині у приміщенні адмінбудівлі пролунав вибух. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зайшов до управління Пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.

Про це повідомила пресслужба МВС.

«На місце події негайно прибули працівники поліції. У ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас», — йдеться у повідомленні.

У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші громадяни не постраждали.

Нагадаємо, нещодавно в Будинку профспілок в центрі Одеси вибухнула граната, внаслідок чого загинула людина.