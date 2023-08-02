У Марганці на Дніпропетровщині у приміщенні адмінбудівлі пролунав вибух. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зайшов до управління Пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.
Про це повідомила пресслужба МВС.
«На місце події негайно прибули працівники поліції. У ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас», — йдеться у повідомленні.
У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші громадяни не постраждали.
Нагадаємо, нещодавно в Будинку профспілок в центрі Одеси вибухнула граната, внаслідок чого загинула людина.
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У Марганці на Дніпропетровщині у приміщенні адмінбудівлі пролунав вибух. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зайшов до управління Пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.
Про це повідомила пресслужба МВС.
«На місце події негайно прибули працівники поліції. У ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас», — йдеться у повідомленні.
У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші громадяни не постраждали.
Нагадаємо, нещодавно в Будинку профспілок в центрі Одеси вибухнула граната, внаслідок чого загинула людина.