Українські прикордонники, 2 серпня, під час нічної атаки РФ по Україні збили два іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

Про це інформує Держприкордонслужби у Telegram.





«Ворог планував вдарити по портові та промислові інфраструктури Подунав'я. По команді «до бою» вогневі групи зайняли позиції й очікували на підліт. У темряві цілі виявити складніше, та прикордонникам вдалось знищити два дрони», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 247 230 одиниць особового складу. Тільки за останню добу 540 ворогів загинули на війні в Україні.