Російські військові в окупованій Каховці на Херсонщині вигадали новий спосіб, щоб виявити тих, хто допомагає ЗСУ та Силам опору.

Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Він розповів, що спочатку росіяни поширили дезінформацію про відведення військ, потім вимкнули мобільний звʼязок та інтернет. Далі вони вивели на вулиці свій транспорт, щоб нібито підтвердити інформацію про виїзд військ.

«Росіяни всі хочуть знайти партизанів. Ніяк не зрозуміють, що південь — це Україна. Тому учасників опору в кожному населеному пункті більше, ніж окупанти, можуть собі уявити. Але їх точно не виявити дешевими провокаціями», — зауважив Іван Федоров.