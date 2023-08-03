Вчора, 2 серпня, російські окупанти тричі завдали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.
Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.
Ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади та узбережжю Очакова о 12:17, 18:22, 18:59, Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, що російські окупанти впродовж 1-2 серпня завдали 12 артилерійських обстрілів по території Миколаївської області.
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Вчора, 2 серпня, російські окупанти тричі завдали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.
Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.
Ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади та узбережжю Очакова о 12:17, 18:22, 18:59, Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, що російські окупанти впродовж 1-2 серпня завдали 12 артилерійських обстрілів по території Миколаївської області.