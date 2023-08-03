Вчора, 2 серпня, російські окупанти тричі завдали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.

Ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади та узбережжю Очакова о 12:17, 18:22, 18:59, Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що російські окупанти впродовж 1-2 серпня завдали 12 артилерійських обстрілів по території Миколаївської області.