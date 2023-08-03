Удень, 2 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину та поцілила у територію слідчого ізолятора в обласному центрі.

Як написав очільник Херсонської ОВА, росіяни також обстріляли житлові квартали регіону. Крім того, ворожі снаряди поцілили у територію консульства та два банки Херсона.

Як завжди, били з мінометів, артилерії, «‎Градів»‎, танків, БПЛА, ПТРК (протитанкового ракетного комплексу) та авіації. Двоє жителів регіону дістали поранення через російські обстріли.

Область обстріляли 55 разів, випустивши усього 126 снаряди. саме місто атакували 72 боєприпасами.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину 74 рази. Ворог пошкодив освітній та медичний заклади. Через російську агресію загинув працівник комунального підприємства, ще восьмеро місцевих дістали поранення.

Нещодавно, 31 липня внаслідок чергової російської атаки на Херсонщину четверо людей загинули, ще 18 мешканців області дістали поранення, з них 1 дитина.