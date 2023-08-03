Російські війська вранці 3 серпня обстріляли з артилерії тролейбус з пасажирами та церкву в центрі Херсона.

За попередньою інформацією, троє людей отримали поранення. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, 39-річній жінці та 53-річному чоловікові надається медична допомога.

Тяжкі поранення грудної клітки та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що протягом доби, 2 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину та поцілила у територію слідчого ізолятора в обласному центрі.

Раніше, у вівторок, 1 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину 74 рази. Ворог пошкодив освітній та медичний заклади. Через російську агресію загинув працівник комунального підприємства, ще восьмеро місцевих дістали поранення.

Нещодавно, 31 липня внаслідок чергової російської атаки на Херсонщину четверо людей загинули, ще 18 мешканців області дістали поранення, з них 1 дитина.