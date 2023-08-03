В Одесі затримано юрисконсульта «партії Шарія», який працював на російську воєнну розвідку.

Як повідомили у СБУ, чоловік передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки «прильотів» ракет і ударів дронами-камікадзе.

За даними слідства, зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції «партії Шарія» в одній із райрад Одеської області.

Після повномасштабного вторгнення РФ він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до «військового комісаріату Криму». Там одесит був завербований.

«Він дав підписку про негласне співробітництво на користь РФ, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім «Diezel». Фігурант отримав 500 доларів США «авансу» за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Одесі чоловік намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями для поповнення агентурної мережі російських спецслужб. Для прикриття він влаштувався до однієї з місцевих громадських організацій, які залучаються до підтримання правопорядку у місті.

Комунікацію з воєнною розвідкою РФ агент підтримував через анонімний чат у популярному месенджері, звідки видаляв всю інформацію після кожного сеансу зв’язку.

Під час обшуків у помешканні підозрюваного було знайдено телефон з доказами, а також зброю та боєприпаси.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі чоловік під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

«Також планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору. Контррозвідники спецслужби ідентифікували оперативні звʼязки російського розвідника - ще пʼятьох кадрових співробітників ГРУ РФ з числа його близького оточення. Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російським ГРУ, отримуючи щомісячну платню. Зокрема, жінка адмініструє Телеграм-канал, який на замовлення ворожих спецслужб поширює фейки про ситуацію в Одесі.Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у державній зраді», — додали у СБУ.

Нагадаємо, що на шостий місяць повномасштабної війни депутати міськради Миколаєва від «Партії Шарія» вирішили вийти з лав вже забороненої політичної сили та засудити її лідера. На сьогоднішній сесії, яка проходить онлайн, виступили депутати Микола Карцев та Лариса Дробот. Вони заявили про вихід з фракції та партії, а також засудили лідера політичної сили, від якої вони були обрані до міськради.