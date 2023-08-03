Російські війська повторно вдарили по Херсону, коли в місті ліквідували наслідки ранкового обстрілу. Поранення отримали четверо рятувальників.

Про це повідомляє МВС.

Зазначають, що під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.

«‎Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вранці 3 серпня обстріляли з артилерії тролейбус з пасажирами та церкву в центрі Херсона.

Раніше повідомлялось, що протягом доби, 2 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину та поцілила у територію слідчого ізолятора в обласному центрі.

Раніше, у вівторок, 1 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину 74 рази. Ворог пошкодив освітній та медичний заклади. Через російську агресію загинув працівник комунального підприємства, ще восьмеро місцевих дістали поранення.

Нещодавно, 31 липня внаслідок чергової російської атаки на Херсонщину четверо людей загинули, ще 18 мешканців області дістали поранення, з них 1 дитина.