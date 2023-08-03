Правоохоронці Києва викрили власників приватних клінік, які займалися продажем новонароджених дітей іноземцям під виглядом сурогатного материнства.
Як повідомила Державна прикордонна служба України, організаторами схеми виявились власники клінік у Києві та Харкові — вони залучили до «бізнесу» ще десятьох спільників, зокрема адвоката, перекладача, менеджера та медперсонал.
Вони підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від анонімних донорів під прикриттям сурогатного материнства. У свідоцтві про народження немовлят вказували іноземця-замовника, що надалі давало йому законні підстави вивезти дитину за кордон.
За даними слідства, після виписки з клініки жінка в супроводі кількох фігурантів йшла до РАЦСу, де вказувала іноземця-замовника як батька, тим самим вносячи недостовірні відомості в офіційні документи, і надавала дозвіл на виїзд дитини за кордон. У разі відмови фігуранти залякували та погрожували жінкам.
Правоохоронці встановили, що підозрювані за надання своїх послуг підписували контракти з іноземцями, за якими вартість «послуг» становила від 50 до 70 тисяч євро. Натомість породіллям обіцяли 12 тисяч євро.
Під час оформлення документів і чергової спроби вивезти новонароджену дівчинку поліцейські затримали в Харкові замовника — громадянина іншої держави.
«Нам відомо про девʼять немовлят, яких незаконно вивезли за межі нашої держави. Зараз у співпраці з іноземними колегами ми встановлюємо подальшу долю цих діток», — зазначає поліція.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків за адресами медзакладів у Києві та Харкові й вдома у фігурантів, у результаті яких вилучили компʼютери, мобільні телефони, чорнові записи, флешки та медичну документацію.
Усім фігурантам злочину повідомлено про підозру. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Правоохоронці Києва викрили власників приватних клінік, які займалися продажем новонароджених дітей іноземцям під виглядом сурогатного материнства.
Як повідомила Державна прикордонна служба України, організаторами схеми виявились власники клінік у Києві та Харкові — вони залучили до «бізнесу» ще десятьох спільників, зокрема адвоката, перекладача, менеджера та медперсонал.
Вони підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від анонімних донорів під прикриттям сурогатного материнства. У свідоцтві про народження немовлят вказували іноземця-замовника, що надалі давало йому законні підстави вивезти дитину за кордон.
За даними слідства, після виписки з клініки жінка в супроводі кількох фігурантів йшла до РАЦСу, де вказувала іноземця-замовника як батька, тим самим вносячи недостовірні відомості в офіційні документи, і надавала дозвіл на виїзд дитини за кордон. У разі відмови фігуранти залякували та погрожували жінкам.
Правоохоронці встановили, що підозрювані за надання своїх послуг підписували контракти з іноземцями, за якими вартість «послуг» становила від 50 до 70 тисяч євро. Натомість породіллям обіцяли 12 тисяч євро.
Під час оформлення документів і чергової спроби вивезти новонароджену дівчинку поліцейські затримали в Харкові замовника — громадянина іншої держави.
«Нам відомо про девʼять немовлят, яких незаконно вивезли за межі нашої держави. Зараз у співпраці з іноземними колегами ми встановлюємо подальшу долю цих діток», — зазначає поліція.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків за адресами медзакладів у Києві та Харкові й вдома у фігурантів, у результаті яких вилучили компʼютери, мобільні телефони, чорнові записи, флешки та медичну документацію.
Усім фігурантам злочину повідомлено про підозру. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.