Правоохоронці Києва викрили власників приватних клінік, які займалися продажем новонароджених дітей іноземцям під виглядом сурогатного материнства.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, організаторами схеми виявились власники клінік у Києві та Харкові — вони залучили до «бізнесу» ще десятьох спільників, зокрема адвоката, перекладача, менеджера та медперсонал.

Вони підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від анонімних донорів під прикриттям сурогатного материнства. У свідоцтві про народження немовлят вказували іноземця-замовника, що надалі давало йому законні підстави вивезти дитину за кордон.

За даними слідства, після виписки з клініки жінка в супроводі кількох фігурантів йшла до РАЦСу, де вказувала іноземця-замовника як батька, тим самим вносячи недостовірні відомості в офіційні документи, і надавала дозвіл на виїзд дитини за кордон. У разі відмови фігуранти залякували та погрожували жінкам.

Правоохоронці встановили, що підозрювані за надання своїх послуг підписували контракти з іноземцями, за якими вартість «послуг» становила від 50 до 70 тисяч євро. Натомість породіллям обіцяли 12 тисяч євро.

Під час оформлення документів і чергової спроби вивезти новонароджену дівчинку поліцейські затримали в Харкові замовника — громадянина іншої держави.

«Нам відомо про девʼять немовлят, яких незаконно вивезли за межі нашої держави. Зараз у співпраці з іноземними колегами ми встановлюємо подальшу долю цих діток», — зазначає поліція.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків за адресами медзакладів у Києві та Харкові й вдома у фігурантів, у результаті яких вилучили компʼютери, мобільні телефони, чорнові записи, флешки та медичну документацію.

Усім фігурантам злочину повідомлено про підозру. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.