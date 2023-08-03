Окупанти атакували центр Херсона. Внаслідок обстрілу отримав поранення волонтер з Норвегії.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Відомо, що норвезький волонтер отримав легкі поранення і його доставили до місцевої лікарні.

«Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину 74 рази. Ворог пошкодив освітній та медичний заклади. Через російську агресію загинув працівник комунального підприємства, ще восьмеро місцевих дістали поранення.

Нещодавно, 31 липня внаслідок чергової російської атаки на Херсонщину четверо людей загинули, ще 18 мешканців області дістали поранення, з них 1 дитина.