Матір росіянина, який бере участь у війні проти України, аферисти переконали підпалити військкомат, щоб позбутися фейкового кредиту.

Жінці, чий син відслужив 9 місяців в армії та згодом підписав контракт з Міноборони РФ і вирушив на війну, зателефонували шахраї та представилися працівниками банку, пише «Уніан» з посиланням на «Mash».

Аферисти повідомили, що на неї нібито оформлено кредит, який мають намір відправити на фінансування українських військ.

Також вони стверджували, що для упіймання злочинців жінка повинна перевести 100 тисяч рублів на «безпечний рахунок» та підпалити військкомат Бутирського району Москви.

Шахраї переконали 53-річну жінку, що саме у цьому військкоматі на вулиці Гончарова «засідають» злочинці, які оформили кредит. Вона неухильно виконувала всі їх вимоги.

Зазначається, що прийшовши до військкомату з пляшкою з-під води, в яку вона налила ацетон, вилила вміст на ґанок військкомату та підпалила. Тоді її затримала поліція.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму затримали вчительку російської мови, яка намагалася підпалити місцевий військкомат.