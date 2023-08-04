За період повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».
Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
За його словами, більшість ворожих безпілотників вдалось збити силам ППО.
«На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО», — каже Володимир Зеленський.
Зокрема, президент доручив послам України посилено працювати над збільшення систем ППО в Україні.
«Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо», — підсумував він.
Нагадаємо, у своєму вечірньому зверненні 27 липня Президент України Володимир Зеленський згадав неналежний стан Миколаївської обласної дитячої лікарні, яку він відвідав, перебуваючи в місті.
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський відвідав лікарні Миколаївщини.
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За період повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».
Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
За його словами, більшість ворожих безпілотників вдалось збити силам ППО.
«На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО», — каже Володимир Зеленський.
Зокрема, президент доручив послам України посилено працювати над збільшення систем ППО в Україні.
«Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо», — підсумував він.
Нагадаємо, у своєму вечірньому зверненні 27 липня Президент України Володимир Зеленський згадав неналежний стан Миколаївської обласної дитячої лікарні, яку він відвідав, перебуваючи в місті.
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський відвідав лікарні Миколаївщини.