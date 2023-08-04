Російська армія, вчора знову обстріляла Херсон, зафіксовано потрапляння до приміщення торгового центру та лікарні.

Про це повідомив голова обласної адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Олександра Продукіна, обстріл обійшовся без постраждалих.

«Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем – житлові квартали, соціальна інфраструктура. І ось знову черговий обстріл. Потрапили до торговельного центру, а також медустанови», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомляли, що вчора у Херсоні під час ворожого обстрілу було поранено волонтера з Норвегії, чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні.