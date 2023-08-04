Сьогодні, 4 серпня, орієнтовно до 20 години припинено водопостачання в деяких районах Миколаєва.
Причиною є аварія на водопровідній мережі, — повідомили у «Миколаївводоканалі».
Централізованого водопостачання не буде в будинках, що розташовані від вулиці Паркової до вулиці Космонавтів та між проспектом Богоявленським і вулицею Залізничною;
Також від вулиці Космонавтів до вулиці Театральної та між вулицями Миколаївською і проспектом Миру.
Від вулиці Новозаводської до вулиці Космонавтів та між проспектом Миру і вулицею Турбинною та на проспекті Миру 72, також не буде води.
Нагадаємо, у Миколаєві по вулиці Космонавтів в районі перехрестя з вулицею Миколаївська, працівники «Миколаївводоканалу» розпочали ремонт каналізаційної мережі.
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Сьогодні, 4 серпня, орієнтовно до 20 години припинено водопостачання в деяких районах Миколаєва.
Причиною є аварія на водопровідній мережі, — повідомили у «Миколаївводоканалі».
Централізованого водопостачання не буде в будинках, що розташовані від вулиці Паркової до вулиці Космонавтів та між проспектом Богоявленським і вулицею Залізничною;
Також від вулиці Космонавтів до вулиці Театральної та між вулицями Миколаївською і проспектом Миру.
Від вулиці Новозаводської до вулиці Космонавтів та між проспектом Миру і вулицею Турбинною та на проспекті Миру 72, також не буде води.
Нагадаємо, у Миколаєві по вулиці Космонавтів в районі перехрестя з вулицею Миколаївська, працівники «Миколаївводоканалу» розпочали ремонт каналізаційної мережі.