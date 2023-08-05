У провінції Хебей на півночі Китаю через масштабні зливи та підтоплення евакуювали понад 1,2 мільйона жителів у безпечніші місця.
Про це пише Xinhua.
Відомо, що понад 857 тисяч із евакуйованих – це засуджені, які відбували покарання у місцях позбавлення волі у цій провінції.
Зазначається, що провінція Хебей направила 4 700 рятувальних команд, до складу яких понад 100 тисяч осіб, щоби проводити евакуацію та відновлювати роботу доріг, інфраструктури.
Варто додати, що тайфун «Доксурі» приніс зливи, які з 27 липня майже безперервно йдуть на більшій частині Хебея. Зокрема, середня добова кількість опадів у провінції перевищила 146 міліметрів.
Нагадаємо, у Франції заявили, що Китай надає військову підтримку Росії. Маються на увазі технології подвійного призначення, так і нелетальна допомога, така як шоломи та бронежилети.
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У провінції Хебей на півночі Китаю через масштабні зливи та підтоплення евакуювали понад 1,2 мільйона жителів у безпечніші місця.
Про це пише Xinhua.
Відомо, що понад 857 тисяч із евакуйованих – це засуджені, які відбували покарання у місцях позбавлення волі у цій провінції.
Зазначається, що провінція Хебей направила 4 700 рятувальних команд, до складу яких понад 100 тисяч осіб, щоби проводити евакуацію та відновлювати роботу доріг, інфраструктури.
Варто додати, що тайфун «Доксурі» приніс зливи, які з 27 липня майже безперервно йдуть на більшій частині Хебея. Зокрема, середня добова кількість опадів у провінції перевищила 146 міліметрів.
Нагадаємо, у Франції заявили, що Китай надає військову підтримку Росії. Маються на увазі технології подвійного призначення, так і нелетальна допомога, така як шоломи та бронежилети.