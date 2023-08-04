У четвер, 3 серпня, на Миколаївщині вогнеборці загасили 9 пожеж, зокрема рятувальникам довелося ліквідувати пожежу у житловому багатоповерховому будинку.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Так, вже близько опівночі вогнеборці виїхали на виклик у Миколаєві. У мікрорайоні Матвіївка зайнялася квартира на четвертому поверсі багатоповерхівки. Причини загоряння досі не встановлено.

Раніше, ввечері, на спецлінію надійшло повідомлення про те, що у селі Луканівка Первомайського району загорілась господарча споруда. Гасити пожежу рятувальникам допомагали місцеві фермери.

«‎По прибуттю встановлено, що поряд із даною спорудою знаходилось сіно та існувала загроза перекидання вогню на нього. Від місцевих фермерів залучено МТЗ-80 для підвозу води»‎, — йдеться в повідомленні.

Також вчора горів автомобіль ЗАЗ, який зайнявся під час руху по дорозі біля селища міського типу Воскресенське. Рятувальники зазначають, що пожежа сталася через замикання електропроводки. Водій сповістив вогнеборців про пожежу вже коли вогнем було охоплено майже весь автомобіль.

«‎Інші шість епізодів — це загоряння сухої трави, сміття та чагарників на відкритих територіях. Пожежі стались у Миколаївському районі: с. Водокачка Воскресенської ТГ, с. Катеринівка Степівської ТГ, с. Червоне Воскресенської ТГ; у Баштанському районі: с. Єрмолівка Привільненської ТГ, с. Павлівка Снігурівської ТГ, с. Висунськ Березнегуватської ТГ»‎, — пишуть в ДСНС.

Нагадаємо, на території окупованої Кінбурнської коси вже другий місяць поспіль не вщухають пожежі.Через окупацію коси українська сторона не має можливості гасити там пожежі, однак час від часу вони вщухають в період дощів.