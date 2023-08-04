Російська армія станом на 4 серпня тримають у Чорному морі на бойовому чергуванні 15 кораблів, серед яких є один ракетоносний.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За словами посадовиці, російські війська можуть завдати нових ракетних ударів по Україні, тому рівень загрози залишається високим.

«Справді, велика кількість кораблів — зараз 15 одиниць в Чорному морі. Один традиційно — в Азовському. В Чорному морі, цілком імовірно, готуються до провокацій і намагаються розосередити свій корабельний склад, щоб він не був у одному місці скупчений», — каже Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, росіяни модернізували понад сотню ракет Х-22 та Х-32, якими у ніч на 23 липня обстріляли Одесу.