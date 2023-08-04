У Грузії стався масштабний зсув ґрунту у високогірному регіоні Рача. Вже відомо про 6 загиблих.

Про це пишуть «Ехо Кавзказа» та «Новости-Грузия».

Зсув стався у Шові — це курортне селище у високогірному регіоні Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті. Курорт Шові розташовується на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря.

Зафіксували зсув у другій половині дня 3 серпня, близько 15:15. У регіоні пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.

Активна пошуково-рятувальна операція почалася на місці лише через три години після першого повідомлення. Два тіла загиблих знайшли у день зсуву, а зранку у п'ятницю — ще чотири. Ще близько 30 людей розшукують.

Кілька людей вночі знайшли рятувальники у лісі. Ті змогли самі сховатися у безпечному місці. Також встановлено місцезнаходження групи геодезистів, яких не могли знайти після зсуву ґрунту. Зараз вони в безпечному місці.

Нагадаємо, нещодавно на заході Індії внаслідок зсуву ґрунту щонайменше 22 людини загинули і більш як сотня опинилися під завалами.