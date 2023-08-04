Українські захисники за допомогою безпілотника з Армії дронів виявили та знищили три російські гаубиці «Мста-Б» на півдні.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.





Михайло Федоров розповів, що «Мста-Б» здатна вражати танки, засоби ППО, оборонні споруди тощо. Зокрема, ворог щодня обстрілював українські позиції за допомогою цієї техніки.

«Демілітаризація росіян триває — мінус три гаубиці Мста-Б на півдні... Потужна робота бійців 131 ОРБ та 406 ОАРБ», — каже він.

Крім того, безпілотник армії дронів допоміг виявити мету, а потім скоригувати артилерію.

Нагадаємо, що у річницю створення 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 20 липня,вийшов документальний фільм про військову частину «Наш день».

До того ж окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цьогобійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.

Раніше повідомлялось, що морські піхотинці знищили бронетранспортер, який окупанти лишили на полі бою.