Вчора, 4 серпня, окупанти атакували село Станіслав в Херсонській області. Внаслідок удару є потерпілий.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Зазначається, що поранення отримав 40-річний чоловік. На місці обстрілу працюють екстрені служби.
«Ворог гатив по житлових будинках — пошкоджено щонайменше чотири оселі», — йдеться у повідомленні.
Нещодавно, 2 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину та поцілила у територію слідчого ізолятора в обласному центрі.
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Вчора, 4 серпня, окупанти атакували село Станіслав в Херсонській області. Внаслідок удару є потерпілий.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Зазначається, що поранення отримав 40-річний чоловік. На місці обстрілу працюють екстрені служби.
«Ворог гатив по житлових будинках — пошкоджено щонайменше чотири оселі», — йдеться у повідомленні.
Нещодавно, 2 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину та поцілила у територію слідчого ізолятора в обласному центрі.