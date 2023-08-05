У п'ятницю, 4 серпня, російська армія двічі вдарила по акваторії Очаківської громади мінометами з Кінбурнської коси.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За даними начальника ОВА, ворог бив по громаді об 11:35 та 18:09. Постраждалих та руйнувань внаслідок чергової атаки немає.
«У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 3 серпня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли територію Миколаївської області, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
У п'ятницю, 4 серпня, російська армія двічі вдарила по акваторії Очаківської громади мінометами з Кінбурнської коси.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За даними начальника ОВА, ворог бив по громаді об 11:35 та 18:09. Постраждалих та руйнувань внаслідок чергової атаки немає.
«У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 3 серпня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли територію Миколаївської області, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.