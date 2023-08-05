У п'ятницю, 4 серпня, російська армія двічі вдарила по акваторії Очаківської громади мінометами з Кінбурнської коси.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За даними начальника ОВА, ворог бив по громаді об 11:35 та 18:09. Постраждалих та руйнувань внаслідок чергової атаки немає.

«‎У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно»‎, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 серпня, російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли територію Миколаївської області, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.