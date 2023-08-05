В районі Кримського мосту вночі, 4 серпня, пролунали потужні вибухи. Росія заявляє про влучання морського дрона у танкер і звинувачує в атаці Україну
Про це написали російські видання «РИА Новости» і «ТАСС».
Пропагандисти повідомляють. що російський танкер «SIG» отримав пробоїну в районі машинного відділення, однак загрози затоплення судна немає.
За даними видань, екіпаж залишається на судні, ніхто не постраждав.
«Судно перебувало на південному підході до Керченської протоки. Судно на плаву. До нього було направлено судна Азово-Чорноморської філії ФДБУ «Морспасслужба», СБС «Меркурій» і НІС «Імпульс», – пише інформаційне агентство «ТАСС».
Також раніше російський Telegram-канал «Baza» опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.
Нагадаємо, зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Тоді, Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.
Також уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву та окупований Крим. Усі безпілотники нібито збили.
Раніше дрони також атакували Москву 28, 24 і 4 липня. В усіх випадках загиблих не було.
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В районі Кримського мосту вночі, 4 серпня, пролунали потужні вибухи. Росія заявляє про влучання морського дрона у танкер і звинувачує в атаці Україну
Про це написали російські видання «РИА Новости» і «ТАСС».
Пропагандисти повідомляють. що російський танкер «SIG» отримав пробоїну в районі машинного відділення, однак загрози затоплення судна немає.
За даними видань, екіпаж залишається на судні, ніхто не постраждав.
«Судно перебувало на південному підході до Керченської протоки. Судно на плаву. До нього було направлено судна Азово-Чорноморської філії ФДБУ «Морспасслужба», СБС «Меркурій» і НІС «Імпульс», – пише інформаційне агентство «ТАСС».
Також раніше російський Telegram-канал «Baza» опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.
Нагадаємо, зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Тоді, Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.
Також уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву та окупований Крим. Усі безпілотники нібито збили.
Раніше дрони також атакували Москву 28, 24 і 4 липня. В усіх випадках загиблих не було.