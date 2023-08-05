В районі Кримського мосту вночі, 4 серпня, пролунали потужні вибухи. Росія заявляє про влучання морського дрона у танкер і звинувачує в атаці Україну

Про це написали російські видання «‎РИА Новости»‎ і «‎ТАСС»‎.

Пропагандисти повідомляють. що російський танкер ‎‎«‎SIG»‎ отримав пробоїну в районі машинного відділення, однак загрози затоплення судна немає.

За даними видань, екіпаж залишається на судні, ніхто не постраждав.

«‎Судно перебувало на південному підході до Керченської протоки. Судно на плаву. До нього було направлено судна Азово-Чорноморської філії ФДБУ «‎Морспасслужба»‎, СБС «‎Меркурій»‎ і НІС «‎Імпульс»‎, – пише інформаційне агентство «‎ТАСС»‎.

Також раніше російський Telegram-канал «‎Baza»‎ опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.

Нагадаємо, зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Тоді, Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.

Також уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву та окупований Крим. Усі безпілотники нібито збили.

Раніше дрони також атакували Москву 28, 24 і 4 липня. В усіх випадках загиблих не було.