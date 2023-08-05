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Вночі російські військові двічі обстріляли Херсон з артилерії, двоє людей поранені.

Як повідомляє Херсонська МВА, було атаковано Корабельний та Суворовський райони міста.

Зазначається, що загалом за минулу добу Херсонську міську територіальну громаду було обстріляно сім разів, ворог використав для цього 63 снаряди.

По області ж ворог випустив 271 снаряд, внаслідок чого загалом поранення отримали 4 мирних жителі.

Нагадаємо, нещодавно, 2 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину та поцілила у територію слідчого ізолятора в обласному центрі.

Вранці 3 серпня російські війська обстріляли з артилерії тролейбус з пасажирами та церкву в центрі Херсона.