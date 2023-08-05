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За добу, з 4 по 5 серпня, на Миколаївщині сталося 12 пожеж, більшість у житловому секторі. В одній з них тяжкі опіки отримав літній чоловік.

Про це йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Так, ввечері, 4 серпня, у селі Шевченкове зайнялась покрівля житлового будинку. Під час пожежі постраждав чоловік 1954 року народження. Потерпілого було госпіталізовано.

Така ж пожежа сталася у мікрорайоні Миколаєва Варварівка. Також горіла покрівля будинку. На цей раз обійшлося без жертв.

Крім того, рятувальники залучалися до гасіння двох пожеж у Вознесенському районі: горіли дрова та балкон трикімнатної квартири.

«‎По вул. Молодіжній с. Білоусівка Дорошівської ТГ Вознесенського району вогнеборці 12 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області загасили пожежу дров в житловому секторі на площі 50 кв. м. Внаслідок горіння вогнем знищено 30 куб. м дров, циркулярну пилу та деревообробний станок»‎, — йдеться в повідомленні.

Вже вночі, о 01:27 5 серпня рятувальникам сповістили про пожежу вантажного автомобіля у селищу Кир’яківка Веснянської громади. Вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок, що знаходився поруч з місцем займання.

«‎Окрім цього рятувальники шість разів ліквідовували пожежі в екосистемах області. Горіли суха трава, сміття та чагарники на відкритих територіях Баштанського і Миколаївського районів, а також у самому місті Миколаєві. Загальна площа, яку пройшов вогонь склала понад 9 га. Здебільшого причинами виникнення пожеж слугувало необережне поводження з вогнем»‎, — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 3 серпня на Миколаївщині горів автомобіль ЗАЗ, який зайнявся під час руху по дорозі біля селища міського типу Воскресенське. Рятувальники зазначають, що пожежа сталася через замикання електропроводки. Водій сповістив вогнеборців про пожежу вже коли вогнем було охоплено майже весь автомобіль.