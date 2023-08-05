Вдень, 5 серпня, російська армія здійснила черговий обстріл Очакова.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
За його даними, внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки. На щастя, місцеві мешканці не постраждали.
«Поліцейські та інші профільні служби на місці документують злочини вчиненні військовими РФ»,— написав Сергій Шайхет.
Нагадаємо, у п'ятницю, 4 серпня, російська армія двічі вдарила по акваторії Очаківської громади мінометами з Кінбурнської коси.
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Вдень, 5 серпня, російська армія здійснила черговий обстріл Очакова.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
За його даними, внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки. На щастя, місцеві мешканці не постраждали.
«Поліцейські та інші профільні служби на місці документують злочини вчиненні військовими РФ»,— написав Сергій Шайхет.
Нагадаємо, у п'ятницю, 4 серпня, російська армія двічі вдарила по акваторії Очаківської громади мінометами з Кінбурнської коси.