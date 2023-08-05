Вдень, 5 серпня, російська армія здійснила черговий обстріл Очакова.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

За його даними, внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки. На щастя, місцеві мешканці не постраждали.

«‎Поліцейські та інші профільні служби на місці документують злочини вчиненні військовими РФ»‎,— написав Сергій Шайхет.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 серпня, російська армія двічі вдарила по акваторії Очаківської громади мінометами з Кінбурнської коси.