Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові у Грузії загинула українка, рятувальники шукають її дитину.

Про це пише видання Новини-Грузія та пресслужба МЗС України.

Відомо, що українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно дипломати перевіряють чи не було інших українців в селищі Шові.

Нагадаємо, у Грузії стався масштабний зсув ґрунту у високогірному регіоні Рача. Наразі кількість загиблих вже зросла до 12, 20 людей продовжують шукати рятувальники.