Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові у Грузії загинула українка, рятувальники шукають її дитину.
Про це пише видання Новини-Грузія та пресслужба МЗС України.
Відомо, що українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно дипломати перевіряють чи не було інших українців в селищі Шові.
Нагадаємо, у Грузії стався масштабний зсув ґрунту у високогірному регіоні Рача. Наразі кількість загиблих вже зросла до 12, 20 людей продовжують шукати рятувальники.
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Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові у Грузії загинула українка, рятувальники шукають її дитину.
Про це пише видання Новини-Грузія та пресслужба МЗС України.
Відомо, що українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно дипломати перевіряють чи не було інших українців в селищі Шові.
Нагадаємо, у Грузії стався масштабний зсув ґрунту у високогірному регіоні Рача. Наразі кількість загиблих вже зросла до 12, 20 людей продовжують шукати рятувальники.