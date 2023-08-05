У Херсонській області ще один аграрій постраждав через залишену російською армією міну.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Інцидент стався у полі між Великою Олександрівкою та Борозенським. 36-річний тракторист наїхав на міну, яку залишила російська армія.

У результаті чоловік був поранений. Потерпілий перебуває у стані середньої важкості, його вже доставили до лікарні.

Нагадаємо, вночі, 4 серпня, російські військові двічі обстріляли Херсон з артилерії, двоє людей поранені.

Раніше, 2 серпня, армія окупанта обстріляла Херсонщину та поцілила у територію слідчого ізолятора в обласному центрі.

Вранці 3 серпня російські війська обстріляли з артилерії тролейбус з пасажирами та церкву в центрі Херсона.