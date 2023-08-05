Внаслідок зсуву ґрунту на грузинському курорті в Шові загинула українська медійниця, колишня сценаристка шоу ‎«‎Ранок з Україною»‎ Аліна Поліковська.

Про це написала «‎Європейська правда»‎ з посиланням на «‎Детектор-медіа»‎.

Про загибель Поліковської стало відомо від журналістки Ольги Артюшенко, у якої ДМ додатково взяв коментар.

У коментарі «‎Детектор-медіа»‎ Ольга уточнила, що тіло загиблої опізнали за деякими особистими речами.

Аліна Поліковська відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми. Доля інших членів родини невідома.

ДМ зазначає, що жінка з 2019 року переїхала у Нідерланди, до свого чоловіка. Перед тим вона близько 5 років працювала на телеканалі ‎«‎Україна»‎.

Нагадаємо, у Грузії стався масштабний зсув ґрунту у високогірному регіоні Рача. У регіоні пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. Кількість постраждалих та загиблих постійно збільшується.