Внаслідок зсуву ґрунту на грузинському курорті в Шові загинула українська медійниця, колишня сценаристка шоу «Ранок з Україною» Аліна Поліковська.
Про це написала «Європейська правда» з посиланням на «Детектор-медіа».
Про загибель Поліковської стало відомо від журналістки Ольги Артюшенко, у якої ДМ додатково взяв коментар.
У коментарі «Детектор-медіа» Ольга уточнила, що тіло загиблої опізнали за деякими особистими речами.
Аліна Поліковська відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми. Доля інших членів родини невідома.
ДМ зазначає, що жінка з 2019 року переїхала у Нідерланди, до свого чоловіка. Перед тим вона близько 5 років працювала на телеканалі «Україна».
Нагадаємо, у Грузії стався масштабний зсув ґрунту у високогірному регіоні Рача. У регіоні пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. Кількість постраждалих та загиблих постійно збільшується.
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Внаслідок зсуву ґрунту на грузинському курорті в Шові загинула українська медійниця, колишня сценаристка шоу «Ранок з Україною» Аліна Поліковська.
Про це написала «Європейська правда» з посиланням на «Детектор-медіа».
Про загибель Поліковської стало відомо від журналістки Ольги Артюшенко, у якої ДМ додатково взяв коментар.
У коментарі «Детектор-медіа» Ольга уточнила, що тіло загиблої опізнали за деякими особистими речами.
Аліна Поліковська відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми. Доля інших членів родини невідома.
ДМ зазначає, що жінка з 2019 року переїхала у Нідерланди, до свого чоловіка. Перед тим вона близько 5 років працювала на телеканалі «Україна».
Нагадаємо, у Грузії стався масштабний зсув ґрунту у високогірному регіоні Рача. У регіоні пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. Кількість постраждалих та загиблих постійно збільшується.