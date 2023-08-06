На Миколаївщині вночі було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та два ударні безпілотники типу «Shahed-136».

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Також повідомляється, що вчора, 5 серпня, о 10:35 ворог завдав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 4 серпня, російська армія двічі вдарила по акваторії Очаківської громади мінометами з Кінбурнської коси.