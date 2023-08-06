Російські війська за ніч завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами «Shahed-136/131».

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

«У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал». 12 із 14 «Калібрів» було знищено протиповітряною обороною. Щодо «Кинджалів» інформацію не оприлюднюємо», - йдеться у повідомленні.

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131», 5 із 6 ракет «Калібр» (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Тож загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, що на Миколаївщині вночі було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та два ударні безпілотники типу «Shahed-136».