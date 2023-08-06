На Миколаївщині неподалік Снігурівки на протитанковій міні підірвалася автівка.

Як повідомляє начальник Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет, трагічний випадок трапився зранку, 6 серпня.

Двоє чоловіків поїхали у посадку біля Явкінського каналу заготовити дрова на зиму. У якусь мить їхня автівка наїхала на протитанкову міну та вибухнула.

— Жахливий випадок забрав життя 38-річного місцевого мешканця, а ще одному чоловікові нині медики надають медичну допомогу. На місці працюють поліцейські, — зазначив Сергій Шайхет.

Це не перший трагічний випадок на Снігурівщині. 22 липня в місті Снігурівка вибухнув невідомий предмет, через який загинула людина.

Також у листопаді минулого року у Снігурівці Миколаївської області на міні підірвався цивільний.

Крім того, у листпаді 2022 року у Снігурівці під час робіт з розмінування територій на міні підірвались двоє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Один з них загинув, інший травмований.