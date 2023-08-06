На Миколаївщині рятувальники з ранку 6 серпня не можуть загасити масштабну пожежу трави та чагарників поблизу села Зайчевське.
Як повідомили у ДСНС України у Миколаївській області, про масштабну пожежу сухостою повідомили очевидці близько 10:30.
«Через сильний поривчастий вітер вогонь дуже швидко розповсюджувався. Існувала загроза перекидання вогню на неподалік розташовану автозаправну станцію, лісопосадки та поля», — йдеться у повідомленні.
Наразі пожежу локалізовано на орієнтованій площі 6 гектарів, ліквідація триває. Від ДСНС на гасіння задіяно близько 20 вогнеборців та 7 спецавтомобілів.
Нагадаємо, що на Миколаївщині замінованість території ускладнює гасіння пожеж. Під час гасіння детонують боєприпаси.
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На Миколаївщині рятувальники з ранку 6 серпня не можуть загасити масштабну пожежу трави та чагарників поблизу села Зайчевське.
Як повідомили у ДСНС України у Миколаївській області, про масштабну пожежу сухостою повідомили очевидці близько 10:30.
«Через сильний поривчастий вітер вогонь дуже швидко розповсюджувався. Існувала загроза перекидання вогню на неподалік розташовану автозаправну станцію, лісопосадки та поля», — йдеться у повідомленні.
Наразі пожежу локалізовано на орієнтованій площі 6 гектарів, ліквідація триває. Від ДСНС на гасіння задіяно близько 20 вогнеборців та 7 спецавтомобілів.
Нагадаємо, що на Миколаївщині замінованість території ускладнює гасіння пожеж. Під час гасіння детонують боєприпаси.