У суботу, 5 серпня, у Молдові зійшли із рейок 6 вагонів із зерном, які прямували до українського річкогово порту. Причиною називають спеку — нібито висока температура повітрян послабила рейки.

Про це пише Reuters із посиланням на залізницю Молдови.

«Попередня причина аварії — надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли поїзд прямував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга до Рені, українського транспортного вузла на Дунаї.

Нагадаємо, що 1 травня в Брянській області РФ з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та пиломатеріалами.

Також повідомлялося, що 4 квітня у Нідерландах пасажирський потяг, у якому перебували не менше 50 людей, зійшов із рейок після зіткнення з краном.