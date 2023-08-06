У суботу, 5 серпня, у Молдові зійшли із рейок 6 вагонів із зерном, які прямували до українського річкогово порту. Причиною називають спеку — нібито висока температура повітрян послабила рейки.
Про це пише Reuters із посиланням на залізницю Молдови.
«Попередня причина аварії — надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли поїзд прямував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга до Рені, українського транспортного вузла на Дунаї.
Нагадаємо, що 1 травня в Брянській області РФ з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та пиломатеріалами.
Також повідомлялося, що 4 квітня у Нідерландах пасажирський потяг, у якому перебували не менше 50 людей, зійшов із рейок після зіткнення з краном.
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У суботу, 5 серпня, у Молдові зійшли із рейок 6 вагонів із зерном, які прямували до українського річкогово порту. Причиною називають спеку — нібито висока температура повітрян послабила рейки.
Про це пише Reuters із посиланням на залізницю Молдови.
«Попередня причина аварії — надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли поїзд прямував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга до Рені, українського транспортного вузла на Дунаї.
Нагадаємо, що 1 травня в Брянській області РФ з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та пиломатеріалами.
Також повідомлялося, що 4 квітня у Нідерландах пасажирський потяг, у якому перебували не менше 50 людей, зійшов із рейок після зіткнення з краном.