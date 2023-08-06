Збройні сили України підтвердили ракетні удари по Чонгарському і Генічеському мостах, які зʼєднують окупований Крим із материковою Україною.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів — Чонгарський та Генічеський автомобільні мости.

Нагадаємо, що гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо стверджує, що нібито був обстріляний міст через Генічеську протоку, який з'єднує місто з Арабатською стрілкою. Мовляв, українські війська начебто випустили 12 ракет, із яких «9 збила російська протиповітряна оборона».

Також Сальдо заявив, що через обстріл перебитий газопровід, який проходив поряд із мостом, через що «понад 20 тисяч жителів міста залишися без газопостачання». Про те, що з переправою, ставленик росіян нічого не повідомив.