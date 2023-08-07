Біля берегів італійського острова Лампедуза перекинулися два човни мігрантів. Відомо про щонайменше двох загиблих та понад 30 людей зниклих безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на західні ЗМІ.
Повідомляється, що судна перевозили 90 людей, однак через непогоду обидва плавзасоби перекинулись. Вижилі люди дістались скелі, де їх і знайшли рятувальники.
Наразі відомо про 57 врятованих людей, однак двоє загинули — ними виявились мати з однорічною дитиною з Кот-д’Івуару.
Зниклими безвісти вважаються понад 30 людей, пошукові роботи тривають.
Нагадаємо, з січня по березень 2023 року Міжнародна організація з міграції (МОМ) задокументувала смерть 441 мігранта в центральній частині Середземного моря. Це найбільший показник смертей за перший квартал, що фіксується з 2017 року.
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Біля берегів італійського острова Лампедуза перекинулися два човни мігрантів. Відомо про щонайменше двох загиблих та понад 30 людей зниклих безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на західні ЗМІ.
Повідомляється, що судна перевозили 90 людей, однак через непогоду обидва плавзасоби перекинулись. Вижилі люди дістались скелі, де їх і знайшли рятувальники.
Наразі відомо про 57 врятованих людей, однак двоє загинули — ними виявились мати з однорічною дитиною з Кот-д’Івуару.
Зниклими безвісти вважаються понад 30 людей, пошукові роботи тривають.
Нагадаємо, з січня по березень 2023 року Міжнародна організація з міграції (МОМ) задокументувала смерть 441 мігранта в центральній частині Середземного моря. Це найбільший показник смертей за перший квартал, що фіксується з 2017 року.