Біля берегів італійського острова Лампедуза перекинулися два човни мігрантів. Відомо про щонайменше двох загиблих та понад 30 людей зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на західні ЗМІ.

Повідомляється, що судна перевозили 90 людей, однак через непогоду обидва плавзасоби перекинулись. Вижилі люди дістались скелі, де їх і знайшли рятувальники.

Наразі відомо про 57 врятованих людей, однак двоє загинули — ними виявились мати з однорічною дитиною з Кот-д’Івуару.

Зниклими безвісти вважаються понад 30 людей, пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, з січня по березень 2023 року Міжнародна організація з міграції (МОМ) задокументувала смерть 441 мігранта в центральній частині Середземного моря. Це найбільший показник смертей за перший квартал, що фіксується з 2017 року.