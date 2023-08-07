У Грузії, за останніми офіційними даними, вже відомо про 18 загиблих людей унаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові. Серед них є й неповнолітні.

Про це повідомив міністр оборони Джуаншер Бурчуладзе, передає грузинське агентство Interpressnews.

За його словами, до рятувальних робіт залучили близько 100 одиниць важкої техніки. З-під завалів вилучили тіла кількох неповнолітніх.

З-поміж 18 загиблих уже вдалося встановити особи 14-х. Досі зниклими безвісти вважаються 16 людей, їх розшукують.

Відомо, що пошуково-рятувальна операція в районі стихійного лиха безперервно триває вже п'яту добу.

У службі управління з надзвичайних ситуацій МВС країни розповіли, що для встановлення причин катастрофи в Шові розпочали розслідування за двома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові у Грузії загинула українка, рятувальники шукають її дитину.

Пізніше виявилося, що загинула українська медійниця, колишня сценаристка шоу ‎«‎Ранок з Україною»‎ Аліна Поліковська.