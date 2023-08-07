У неділю 6 серпня, близько 23:30, в Кривому Озері на Миколаївщині ВАЗ в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП загинув пасажир.

Про це повідомили в відділі комунікації ГУНП в Миколаївській області.

Аварія сталася по вулиці Пархоменка в напрямку села Гойдаї Первомайського району. 29-річний водій автомобіля ВАЗ 2110 при виїзді на польову дорогу, за попередніми даними, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій з тілесними ушкодженнями був госпіталізований до медичного закладу, а 45-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись 093-714-45-20 або 102.

Нагадаємо, у місті Вознесенськ 29 липня внаслідок ДТП загинули троє людей та троє отримали поранення.