Російська армія мінує позиції в три шари, а також зміцнює і бетонує панівні ключові для них висоти.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

За її словами, на півдні ЗСУ стикалися на основних напрямках наступу – Мелітопольському та Бердянському – із суцільним мінуванням.

«Ворог мінує позиції навіть у 3 шари і мінує не лише позиції, а взагалі всі можливі напрямки руху. Крім того, ворог зміцнює та бетонує панівні ключові висоти. Наразі наші війська стикаються ще й з такими ускладненнями та інженерними укріпленнями», — каже Ганна Маляр.

Ганна Маляр зазначила, що це сповільнює рух українських бійців уперед. Зокрема, ключовим завданням для українських військових залишається ослаблення ворога. В тому числі — знищення ворожого потенціалу, як оборонного, так і наступального.

Нагадаємо, Україна відвоювала вже близько половини своїх територій, які були окуповані Росією з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що Сили оборони за 5 тижнів контрнаступу звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за пів року.

Так, під Красногорівкою Донецької області українські штурмові підрозділи внаслідок добре спланованих дій заволоділи кількома позиціями, які утримувалися ворогом із 2014 року.