Російські окупаційні війська 6 та 7 серпня три рази обстріляли багатоповерховий будинок в Оріхові Запорізької області.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

«6 серпня внаслідок обстрілу виникла пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку в Оріхові. Пожежа охопила квартири з першого по дев’ятий поверх багатоповерхівки на площі 1400 кв.м», — йдеться в повідомленні.

Після чого російські війська знову атакували будинок під час роботи там рятувальників. Роботи було припинено і відновлено після завершення атаки. Пожежу було ліквідовано, обійшлося без жертв.

Однак у понеділок вночі, 7 серпня, окупанти вчергове атакували місто. Внаслідок ворожої агресії у багатоповерхівці знову спалахнула пожежа, у результаті якої горіли квартири з 1 по 2 поверх.

Нагадаємо, в неділю, 6 серпня, російські окупанти двічі обстріляли місто Очаків.

Також, у ніч на 7 серпня армія РФ тричі завдала ударів по Херсону. Усі три рази окупанти атакували житлові будинки.