Слідчі затримали у Харкові працівника залізниці, якого підозрюють у передачі інформації про маршрути рухомих складів з воєнною технікою ЗСУ російським спецслужбам.

Про це інформує Служба безпеки України.

За словами правоохоронців, зловмисник відстежував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою Збройних Сил України. Зокрема, він намагався встановити кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на фронт.

Зазначається, що інформатор надсилав дані у закриту проросійську групу та фотографував наслідки повітряних ударів армії ворога по інфраструктурі міста Харків.

Крім того, під час обшуку виявлено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.

Наразі фігуранту повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Нещодавно, слідчі затримала інформаторку з Очакова, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента збирала розвіддані про запланований візит.