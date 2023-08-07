Слідчі затримали у Харкові працівника залізниці, якого підозрюють у передачі інформації про маршрути рухомих складів з воєнною технікою ЗСУ російським спецслужбам.
Про це інформує Служба безпеки України.
За словами правоохоронців, зловмисник відстежував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою Збройних Сил України. Зокрема, він намагався встановити кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на фронт.
Зазначається, що інформатор надсилав дані у закриту проросійську групу та фотографував наслідки повітряних ударів армії ворога по інфраструктурі міста Харків.
Крім того, під час обшуку виявлено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.
Наразі фігуранту повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.
Нещодавно, слідчі затримала інформаторку з Очакова, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента збирала розвіддані про запланований візит.
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Слідчі затримали у Харкові працівника залізниці, якого підозрюють у передачі інформації про маршрути рухомих складів з воєнною технікою ЗСУ російським спецслужбам.
Про це інформує Служба безпеки України.
За словами правоохоронців, зловмисник відстежував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою Збройних Сил України. Зокрема, він намагався встановити кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на фронт.
Зазначається, що інформатор надсилав дані у закриту проросійську групу та фотографував наслідки повітряних ударів армії ворога по інфраструктурі міста Харків.
Крім того, під час обшуку виявлено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.
Наразі фігуранту повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.
Нещодавно, слідчі затримала інформаторку з Очакова, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента збирала розвіддані про запланований візит.