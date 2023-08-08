Протягом щонайменше пʼяти місяців минулого року, північнокорейські хакери таємно виводили з ладу компʼютерні мережі виробництва з машинобудування, який розробляє російські боєприпаси.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на технічні докази та аналіз, який провели дослідники безпеки.

Відомо, що групи хакерів називаються ScarCruft і Lazarus. Вони таємно встановлювали приховані програми в системи ракетно-конструкторського бюро, що базується в Реутові, невеликому містечку на околиці Москви.

За даними експертів, цей інцидент показує, як КНДР націлюється навіть на своїх союзників, намагаючись придбати критично важливі технології.

Зазначається, хакерство даних почалося наприкінці 2021 року і тривав до травня 2022 року, коли ІТ-інженери виявили активність хакерів. Кіберзловмисники проникли до ІТ-середовища компанії, що дало їм можливість читати поштовий трафік, перемикатися між мережами та витягувати дані.

Варто додати, що бюро спеціалізується на розробці гіперзвукових ракет, супутникових технологій і балістичного озброєння нового покоління — трьох сфер, які становлять велику цікавість для Північної Кореї.

Нагадаємо, північнокорейська хакерська група використала американську ІТ-компанію для атаки на криптофірми та викрадення криптовалюти.