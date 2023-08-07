У суботу 5 серпня, приблизно в 22:30, сталася ДТП, у якій отримав травми 36-річний водій мотоциклу.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Миколаївській області.

Повідомляється, що в районі будинку № 16 по проспекту Центральному зіштовхнулися Toyota Corolla, під керуванням 53-річного водія, та мотоцикла KTM. Внаслідок ДТП 36-річний керманич мотоциклу, поліцейський одного з територіальних відділів, який перебував поза службою на власному транспорті, з тілесними ушкодженнями був доставлений до медичного закладу.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження, попередньо, за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нині призначено службове розслідування обставин автопригоди.

«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 098-352-03-55 або 102», — додали в поліції.

Нагадаємо, у неділю 6 серпня, близько 23:30, в Кривому Озері на Миколаївщині ВАЗ в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП загинув пасажир.