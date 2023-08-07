Правоохоронці затримали жителя Київської області, який налагодив постачання кокаїну з Чехії в Україну і разом зі своєю знайомою займався збутом наркотику.
Про це пише Офіс Генерального прокурора.
За словами слідчих, чоловік виконував функцію перевізника та кур’єра, особисто їздив за кордон по «товар», а зберігали та фасували для реалізації заборонені речовини в орендованій квартирі жінки.
«Житель Київщини разом зі своєю знайомою займалися збутом гуртових партій кокаїну на території України серед довіреного кола осіб. Вони налагодили канал постачання наркотичного засобу з Чеської Республіки до України», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у результаті відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали чоловіка під час збуту 1 кг кокаїну.
«Товар передавали клієнтам «з рук у руки» лише за готівку. Бізнес приносив близько 450 тисяч доларів прибутку щомісяця», — уточнюється в повідомленні.
Зокрема, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілі вилучено брикети з кокаїном загальною вагою близько 3 кг, орієнтовна вартість вилученого наркотичного засобу за цінами «чорного» ринку становить близько півмільйона доларів.
«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора громадянину повідомлено про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах», — інформують у відомстві.
Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві затримали офіцера поліції, який продавав наркотичні та психотропні речовини, такі як канабіс та амфетамін.
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Правоохоронці затримали жителя Київської області, який налагодив постачання кокаїну з Чехії в Україну і разом зі своєю знайомою займався збутом наркотику.
Про це пише Офіс Генерального прокурора.
За словами слідчих, чоловік виконував функцію перевізника та кур’єра, особисто їздив за кордон по «товар», а зберігали та фасували для реалізації заборонені речовини в орендованій квартирі жінки.
«Житель Київщини разом зі своєю знайомою займалися збутом гуртових партій кокаїну на території України серед довіреного кола осіб. Вони налагодили канал постачання наркотичного засобу з Чеської Республіки до України», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у результаті відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали чоловіка під час збуту 1 кг кокаїну.
«Товар передавали клієнтам «з рук у руки» лише за готівку. Бізнес приносив близько 450 тисяч доларів прибутку щомісяця», — уточнюється в повідомленні.
Зокрема, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілі вилучено брикети з кокаїном загальною вагою близько 3 кг, орієнтовна вартість вилученого наркотичного засобу за цінами «чорного» ринку становить близько півмільйона доларів.
«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора громадянину повідомлено про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах», — інформують у відомстві.
Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві затримали офіцера поліції, який продавав наркотичні та психотропні речовини, такі як канабіс та амфетамін.