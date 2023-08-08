Протягом вихідних 5-6 серпня на водоймах в Україні загинуло 28 людей, серед них — 4 дитини.

Серед загиблих є діти, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За словами працівників ДСНС, ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді.

«Часто для купання люди обирають зовсім непристосовані та незнайомі водойми: озера, штучні ставки», — додають рятувальники.

Варто зазначити, що від початку року на водоймах загинули вже 675 людей, зокрема 67 дітей.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, у затопленому кар’єрі поблизу села Кумари Кам’яномостівської громади Первомайського району потонув 16-річний юнак.

Раніше повідомлялось, що вночі 21 липня в селі Прибужжя Прибужанської громади Вознесенського району Миколаївщинипотонув 20-річний хлопець.