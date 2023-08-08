Сили оборони України ліквідували російський гелікоптер Ка-52 у Запорізькій області.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52 з ПЗРК. Чудова робота. Слава героям», — каже Олександр Тарнавський.

За даними Генштабу, це вже 312 збитий гелікоптер військ Російської Федерації.

Варто зауважити, що Ка-52, також відомий як «Алігатор», — одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні у ворога, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

Нещодавно, авіація ЗСУ нанесла 3 гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки росіян в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному.