Станом на 7 годину ранку 8 серпня кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по Покровську на Донеччині зросла до 67 осіб, загинуло 7 людей.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Серед поранених — 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

«Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів», — додали в МВС.

Російські окупанти ввечері 7 серпня завдали ракетних ударів «Іскандерами» по житлових багатоповерхівках у місті Покровськ. Було зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.

Нагадаємо, вчора, 7 червня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.