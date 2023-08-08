Станом на 7 годину ранку 8 серпня кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по Покровську на Донеччині зросла до 67 осіб, загинуло 7 людей.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Серед поранених — 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.
«Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів», — додали в МВС.
Російські окупанти ввечері 7 серпня завдали ракетних ударів «Іскандерами» по житлових багатоповерхівках у місті Покровськ. Було зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.
Нагадаємо, вчора, 7 червня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.
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Станом на 7 годину ранку 8 серпня кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по Покровську на Донеччині зросла до 67 осіб, загинуло 7 людей.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Серед поранених — 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.
«Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів», — додали в МВС.
Російські окупанти ввечері 7 серпня завдали ракетних ударів «Іскандерами» по житлових багатоповерхівках у місті Покровськ. Було зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.
Нагадаємо, вчора, 7 червня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.