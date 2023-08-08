За минулу добу вогнеборці загасили 25 пожеж, які виникли на території Миколаївщини.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, причинили займання — необережне поводження з вогнем та підпали.
Зазначається, що переважна більшість пожеж — це горіння сухої трави, сміття, чагарників та пожнивних залишків.
У Баштанському районі вогнеборцям довелося гасити вісім пожеж, у Миколаївському — 5, Первомайському — 3, Вознесенському — 4, а також у Миколаєві — 5 на загальній площі понад 20 гектарів.
«На ліквідацію даних пожеж витрачається величезна кількість матеріальних та людських ресурсів. Та й це не головне. Ми — українці, через власну недбалість, вимушені дихати отруйним повітрям, своїми руками нищимо природу. Не робіть цього. Бережіть себе, своє життя, свій дім та довкілля», — закликають у ДСНС.
Нагадаємо, 22 липня вогнеборці гасили пожежу у житловому будинку у місті Первомайськ, що на Миколаївщині. На місці рятувальники виявили тіло загиблої жінки.
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За минулу добу вогнеборці загасили 25 пожеж, які виникли на території Миколаївщини.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, причинили займання — необережне поводження з вогнем та підпали.
Зазначається, що переважна більшість пожеж — це горіння сухої трави, сміття, чагарників та пожнивних залишків.
У Баштанському районі вогнеборцям довелося гасити вісім пожеж, у Миколаївському — 5, Первомайському — 3, Вознесенському — 4, а також у Миколаєві — 5 на загальній площі понад 20 гектарів.
«На ліквідацію даних пожеж витрачається величезна кількість матеріальних та людських ресурсів. Та й це не головне. Ми — українці, через власну недбалість, вимушені дихати отруйним повітрям, своїми руками нищимо природу. Не робіть цього. Бережіть себе, своє життя, свій дім та довкілля», — закликають у ДСНС.
Нагадаємо, 22 липня вогнеборці гасили пожежу у житловому будинку у місті Первомайськ, що на Миколаївщині. На місці рятувальники виявили тіло загиблої жінки.