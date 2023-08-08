Житель Южноукраїнська підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний у період з 2016 по 2018 роки продав 41 квартиру у Києві та одержав понад 44,5 мільйона гривень доходу, з якого не сплатив податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму майже 15 мільйонів гривень.

Таким чином державний бюджет недоотримав податків та зборів на зазначену суму.

За клопотанням сторони обвинувачення судом стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 7 мільйонів гривень.

Досудове розслідування здійснює управління СБУ в Миколаївській області.

Раніше повідомлялось, що платники податків Миколаївської області перерахували до держбюджету понад 438,9 мільйона гривень військового збору – це на 26,8 % більше, ніж за аналогічний період 2022 року.